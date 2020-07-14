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(Özel) İstanbul’da taksici terörü kamerada

ATAŞEHİR’DE BİR TAKSİCİ, KENDİSİNE KÜFÜR VE HAKARET ETTİĞİ İDDİA EDİLEN MÜŞTERİSİNİ 2 YUMRUKLA YERE SERDİ. PARASINI ALAN TAKSİCİ ARACINA BİNİP GİDERKEN, O ANLAR İSE KAMERALARA YANSIDI.

(Özel) İstanbul’da taksici terörü kamerada

Ataşehir’de bir taksici, kendisine küfür ve hakaret ettiği iddia edilen müşterisini 2 yumrukla yere serdi. Parasını alan taksici aracına binip giderken, o anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Ataşehir Esatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirsiz olan 34 TCM 82 plakalı taksinin sürücüsü, alkol aldığı iddia edilen bir müşteriyi araca aldı. Taksici bir süre sonra müşterisini oturduğu sokağa getirdi. Ancak müşterisi ile taksici arasında ücreti ödememesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

Müşterisini 2 yumrukla yere serdi

Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre müşteri hakaret ve küfür etmeye başladı. Duruma sinirlenen taksici de müşterisine yumruk attı. Şahsın sözlü karşılık vermesi üzerine bir yumruk daha atan taksici, müşterisini yere serdi. Saldırgan taksici ardından taksiye binerek uzaklaştı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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