(Özel) İstanbul’da ters yönden gelen motorla aracın çarpıştığı anlar kamerada

Kağıthane’de ters yönden seyreden 17 yaşındaki ehliyetsiz motosikletli kurye, yaşadığı sitenin otoparkına girmek isteyen otomobille çarpıştı. Kaza anı kameralara yansırken, yere savrulan kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ehliyetsiz motosikletli tersten gelip çarptı
Kaza sonucu çarpışmanın etkisiyle motosikletli genç yere savrularak yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.Kazayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü Ömer Doğuş, “Normal cadde üzerinden geliyordum, otoparka dönecektim. Arkadaş da ters yönden geliyordu kafa kafaya çarpıştık. Yani ayağımda ağrı var diyor. İnşallah bir şeyi yoktur” dedi.