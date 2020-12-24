(Özel) İstanbul’da yarım milyonluk hırsızlık kamerada

Kağıthane’de iki hırsız bir depodan bebek arabası yapımında kullanılan yaklaşık 500 bin lira değerindeki kalıp malzemelerini çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, çalışma yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızları soygun esnasında giydiği kıyafetlerden yakaladı.
Kağıthane polisi hırsızları kıyafetinden yakaladıİncelemelerin ardından Kağıthane polisi, kısa sürede eşkallerini belirledi. Olay esnasında giydikleri kıyafetler de dikkatini çeken polis, şahısların kimliklerini de tespit etti. İlçede çalışma yapan polis, şahısları soygun esnasında giydiği kıyafetten belirleyerek kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler M.F.A. ve M.Ç. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.