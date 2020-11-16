(Özel) İstanbul’da yasağı delen işletmelere polis baskını: 206 bin lira ceza kesildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında, yasağa rağmen kağıt oyunu oynatan ve kurallara uymayan işletmelere baskın yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 65 şahsa “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 206 bin 700 bin lira idari para cezası uyguladı.
65 kişiye 206 bin 700 lira cezaBaskın sonucunda nargile içerken, oyun oynarken yakalanan ve kurallara uyumayan 65 şahsa “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan yaklaşık 143 bin lira idari para cezası uyguladı. İlçe genelinde çok sayıda işletmenin denetlendiği uygulamalar ise kameralara yansıdı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, denetimlere hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.