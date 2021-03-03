(Özel) İstanbul’un göbeğinde ilginç olay: Otel girişine tırmanıp megafonla etrafa seslendi

Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen şahıs, çalıştığı otelin giriş kapısına tırmanarak megafonla etrafa seslendi. Şahıs aşağıya inmeyince polis ekipleri tarafından merdivenle yanına çıkılarak alındı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
Aşağıya inmeyi polis merdivenle yanına çıktıŞahsın aşağıya inmemesi üzerine otel görevlileri polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı aşağıya inmesi için ikna etme çalışmalarına başladı. Şahsın aşağıya inmemesi üzerine polis ekipleri merdiven uzatarak yanına çıktı. Yanına ulaşan polis, Rüstem Ö.’yü aşağıya indirdi. Şahıs ardından polis otosuna konularak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaşanan ilginç olay ise kameralara yansıdı.