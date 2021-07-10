(Özel) İstanbul’un göbeğinde kadına şiddet anları kamerada: Kadını bir yumrukla yere serdi

Karaköy’de bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle yere yatırdığı kişiyi yumruk ve tokatlarla darp etti. Olayı görüp müdahale etmek isteyen iki genç kadın da şahıs tarafından saldırıya uğradı. Genç kadının yere savrulduğu o anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri tarafları gözaltına aldı.
Kadını bir yumrukla yere serdiKadın aldığı darbeyle yere savrulurken, arkadaşı ise güçlükle ayakta durabildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından şahısların birbirlerinden şikayetçi olduğu ve polis ekiplerinin tarafları gözaltına aldığı bilgisine ulaşıldı.