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(Özel) İstanbul’un göbeğinde maskesiz ve mesafesiz eğlenceler kamerada

KORONA VİRÜS SALGINIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA MASKE TAKILMASININ ZORUNLU HALE GETİRİLMESİNE RAĞMEN, BEŞİKTAŞ BEBEK SAHİLİNDE VE ORTAKÖY’DE TOPLANAN GRUPLAR NE MASKE TAKTI NE DE SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYDU. SALGINI UMURSAMAYARAK EĞLENEN GRUPLAR KAMERALARA YANSIDI.

(Özel) İstanbul’un göbeğinde maskesiz ve mesafesiz eğlenceler kamerada

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske takılmasının zorunlu hale getirilmesine rağmen, Beşiktaş Bebek sahilinde ve Ortaköy’de toplanan gruplar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Salgını umursamayarak eğlenen gruplar kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilmesinin ardından İstanbul’da maske takılma zorunluluğu getirilmişti. Yetkililerin sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunmasına rağmen hafta sonu mega kentin çeşitli noktalarında “pes” dedirten görüntüler kaydedildi.

Ne maske taktılar ne de mesafeye uydular

Beşiktaş Bebek sahilinde bir araya gelen grup, hoparlör sistemi araçlarla yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlenmeye başladı. Ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan gruplar adeta virüse meydana okudu. Ortaköy Dereboyu Caddesi’nde bir grup ise gelin almaya geldikleri binanın önünde hiçbir kurala uymadan bekledi. Burada davul ve zurnalarla bekleyen grup, dakikalarca birbirleriyle temas ederek canlarını hiçe saydı. Yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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