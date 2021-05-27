(Özel) İstanbul’un göbeğinde taş, sopa ve pompalı tüfekli kavga kamerada

Şişli’de birbirleriyle husumetli iki aile alacak-verecek davası nedeniyle güpegündüz sokak ortasında kavgaya tutuştu. Pompalı tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavga kameralara yansırken, olayda ise 4 kişi yaralandı. Birçok kişinin gözaltına alındığı kavgada 3 pompalı tüfekte ele geçirildi.
Pompalı tüfekle ateş açtıKavga yaşandığı esnada ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Şişli Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, kavgayı bitirerek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar ise kendi imkanlarıyla hastaneye götürüldü. Ayrıca olayda kullanılan 3 pompalı tüfek ise polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.