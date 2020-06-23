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(Özel) İstiklal Caddesi’nde manzara aynı: Maskesiz onlarca insan sokaklarda

KENT GENELİNDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLMESİNE RAĞMEN BUGÜN İSTİKLAL CADDESİ VE ÇEVRESİNDE BİRÇOK KİŞİNİN MASKESİZ DOLAŞTIĞI GÖRÜLDÜ.

(Özel) İstiklal Caddesi’nde manzara aynı: Maskesiz onlarca insan sokaklarda

Kent genelinde maske takma zorunluluğu getirilmesine rağmen bugün İstiklal Caddesi ve çevresinde birçok kişinin maskesiz dolaştığı görüldü.

Yeni tip Korona virüsten (Covid -19) korunma tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca 81 il valiliğine maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin talimat verilmiş, bu doğrultuda 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren maske takmadan sokağa çıkanlara idari para cezası uygulanacağı duyurulmuştu. Yapılan tüm uyarılara rağmen bugün İstiklal Caddesi’nde maske takmayan kişilerin olduğu görüldü. Kuralları hiçe sayarak maske takmadan sokağa çıkanların yanı sıra, maskeyi amacına uygun olarak takmayan kişiler de vardı. Kimi vatandaşlar maskeyi çene altlarına taktı kimileri ise ellerinde taşıdı. Salgının henüz etkisini sürdürüyor olmasına ve yeni vak’aların ortaya çıkmasına rağmen bazı vatandaşların hala kurallara uymaması pes dedirtti.

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