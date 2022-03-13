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(ÖZEL) İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümünde vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden saygı duruşunda bulundu

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Bakırköy’de yağan kar ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıldönümünde polis merkezi önünde saygı duruşunda bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(ÖZEL) İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümünde vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden saygı duruşunda bulundu
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Bakırköy’de yağan kar ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıldönümünde polis merkezi önünde saygı duruşunda bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümünde Bakırköy Osmaniye Polis Merkezi Amirliği önünde toplanarak saygı duruşunda bulundu.

Polis merkezi önünde toplanan kalabalık saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklâl Marşını okudu. İstiklal Marşını okuyan çocuğa vatandaşların eşlik ettiği o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.

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