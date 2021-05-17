(Özel) Kadıköy’de ’doktor beni taciz etti’ demişti, güvenlik kamerası ortaya çıktı

Kadıköy’de yabancı uyruklu genç kadın, bir diş doktoru tarafından tacize uğradığını söyleyince çevredeki vatandaşlar doktoru darp etti. Polis ekipleri tarafından incelenen güvenlik kameraları sonrası doktorun suçsuz olduğu ortaya çıktı. Doktor ile yabancı uyruklu kadının arasında yaşananlar ve doktorun darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Taciz iddialarının asılsız olduğunu söyleyen doktor, "Benden para istedi. Talebini kabul etmeyince balkona çıkarak ‘bana tecavüz ediyorlar’ diye bağırmaya başladı. Sesleri duyanlar binanın önüne toplandı ve beni darp ettiler. Resmen yargısız infaz ettiler. Kamera kayıtları olmasaydı durumu ispatlayamayacaktık" diye konuştu.
Öte yandan doktor Berker’in darp edildiği o anlar ve genç kadın balkona çıkarak taciz iddiasını ortaya attığı dakikalar güvenlik kamerasına yansıdı.
"Yüklü miktarda para istedi"İddiaların asılsız olduğunu belirten Berker, “Bu kadın önceden bir çalışanımızdı ve işten ayrıldı. Son çalıştığı iş yeri de kendisine bir ev tahsis ediyor. Kendisi de bu eve erkek arkadaşını getirince işten çıkarılıyor. Parasız kaldığını söyleyerek benim yanıma geliyor. Bende para veremeyeceğimi söyleyince ‘taciz ettiğini söylerim herkese’ diye tehdit etti. Görüntülerde zaten her şey belli oluyor. Hiç bir şekilde kendisine temasım dahi olmadı. Ben bu şahsın talebini kabul etmeyince balkona çıkarak ‘bana tecavüz ediyorlar’ diye bağırmaya başladı. Sesleri duyanlar binanın önüne toplandı ve beni darp ettiler. Resmen yargısız infaz ettiler. Kamera kayıtları olmasaydı durumu ispatlayamayacaktık. Polislerimiz görüntüleri inceleyince serbest kaldım” diye konuştu.