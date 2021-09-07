(Özel) Kadıköy’de dut ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi

Kadıköy’de çürüyen bir dut ağacı bir anda çatırdayarak yola devrildi. Yol kenarında park halinde bulunan bir otomobil ağacın altında kaldı, seyir halindeki bir otomobili ise ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O sırada yolda kimsenin yürümüyor oluşu olası faciayı önledi. Ağacın devrildiği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Kadıköy’de Erenköy Mahallesi Abdülhalit Renda Sokakta saat 09.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre bir süredir çürüdüğü mahalleli tarafından fark edilen dut ağacı, dün rüzgarın ve çürümenin etkisiyle çatırdayarak yan vaziyete geldi. Bugün sabah saatlerinde ise ağaç daha fazla çürümeye ve rüzgara dayanamayarak kırıldı ve yola devrildi. Ağaç ark halinde olan bir otomobilin üzerine devrilerek araçta maddi hasara neden oldu. O sırada yolda seyir halinde olan başka bir otomobil ise ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek ağacın dallarını elektrikli testere ile kesti, dalların kesilmesinin ardından araç parçaları yoldan alındı. İtfaiye çalışma yaptığı sırada kaldırımdan yürüyenler ise ağacın gövdesinin atından ve üstünden yürüyerek yollarına devam etmeye çalıştı.

Olay hakkında konuşan nur Yalçınkaya, “Ağacın çatırdamalarını duyuyoruz biz. Bundan önce de yöneticiye haber verdik. Burası çocuk geçme yeridir. Araba çok seyrek geçer. Çok büyük tehlike arz ediyor dediğimiz halde kimse alakadar olmadı. Gövde dalları çekmeyecek hale geldi” dedi.

Çürüyen ağacın yola devrildiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.