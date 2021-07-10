(Özel) Kadıköy’de Osmanlı Devleti’nde kadılara ait kayıp mahkeme tutanakları ve anayasal belgeler ele geçirildi

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, yıllardır kayıp olarak aranan Osmanlı Kadıları’na ait mahkeme tutanaklarından oluşan kayıp belgeler, Kadıköy’de bir evde ele geçirildi. Baskında 12 belge kurtarılırken, 1 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı kameraya yansıdı.
12 belge, ‘Kadı Sicili’ ve ‘Şeriye’nin yer aldığı 1 klasöre el konulduYürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Kaçakçılık Polisi, alınan istihbarat doğrultusunda kayıp belgelerin Kadıköy Caferağa Mahallesinde İ.L.S.’ye ait bir koleksiyon dükkanında saklı tutulduğunu tespit etti. Belirlenen işyerine 1 Temmuz’da operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, şüpheli İ.L.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Baskında, yıllardır kayıp olarak her yerde aranan Osmanlı Devletinde “Kadı Hücceti” olarak adlandırılan ve Kastamonu Vilayeti Cide Kazasında görevli kadılar tarafından görülen davalara ait kararların yazılı olduğu öğrenilen 12 belge ve bu belgelerin kayıt altına alındığı ‘Kadı Sicili’ ve ‘Şeriye’ olarak adlandırılan 1 klasör ele geçirildi. Kadı ile kolluk kuvvetlerinin yazışmalarından oluşan belgelere el konulurken, şüpheli İ.L.S. hakkında ikmalen tahkikata başlatıldı.