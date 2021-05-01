(Özel)- Kadıköy’de, sanatçı Ozan Musluoğlu’nun 200 bin liralık lüks motosikleti çalındı

Kadıköy’de sanatçı Ozan Musluoğlu’na ait 200 bin lira değerindeki lüks motosiklet 3 şüpheli tarafından zincirle bağlı olduğu apartman bahçesinden güpegündüz çalındı. Şüpheliler çaldıkları lüks motosikleti yanlarında getirdikleri aracın bagajına koyduktan sonra hızla uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
“Çaldıkları motosikleti parçalayıp, piyasaya sürüyorlar”Yaşanan hırsızlık olayına ilişkin konuşan Musluoğlu, “Bu bölgede lüks motosikletleri çalan bir çete var. Çaldıkları motosikletleri ise parçalayarak piyasaya sunmak üzere yedek parçaya çeviriyorlar. Motosikletimi çalan şahıslar bir araç ve motosiklet ile gelerek kilidini kestikleri motosikletimi dışarıda hazırda beklettikleri aracın bagajına koyduktan sonra ortadan kayboluyorlar. Sonuç olarak mağdur durumdayız. Hırsızlık olayını polis ekiplerine de bildirdik, inceleme başlatıldı. Umarım hırsızlık olayına karışanlar en kısa sürede yakalanır ve bu tarz mağduriyetler giderilir” diye konuştu.