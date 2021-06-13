(Özel) Kadın hırsız yakalanınca jiletle kendini doğradı

Ortaköy’de bir mağazadan 800 lira değerinde eşyayı çalarak kaçan iki kadın, bekçiler kendilerini gözaltına almak isteyince ortalığı birbirine kattı. Zanlılardan biri kurtulmak için mağaza yetkilisine “Ürünleri al bizi bıraksınlar” diye bağırırken, diğeri de jiletle kendini doğradı.

Olay, geçtiğimiz hafta çarşamba günü saat 20.20 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde iki kadın sokak üzerindeki bir mağazaya giderek eşya bakıyormuş gibi yapmaya başladı. Kadın hırsızlar bir süre sonra yanlarında getirdikleri poşete 800 lira değerindeki 3 adet eşofman takımı ve bel cüzdanını koyarak çaldı. Kadın hırsızlar ardından dışarıya çıkarak uzaklaşmak istedi ancak durumu fark eden mağaza yetkilisi polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı “Gece Kartalları” diye tabir edilen çarşı ve mahalle bekçileri sevk edildi. İhbardan çok kısa bir süre sonra olay yerine gelen bekçiler, durumundan şüphelendikleri iki kadını durdurdu. Yakalanacaklarını anlayan hırsızlar, “Ürünleri al bizi bıraksınlar” diyerek yüksek sesle bağırmaya başladı. Bunun üzerine Beşiktaş bekçisi, zanlıları temas etmeden muhafaza altına aldıktan sonra mağaza yetkilisini beklemeye başladı.

Ortalığını birbirine katıp jiletle kendini doğradı

Bir süre sonra gelen mağaza yetkilisine aynı şekilde bağıran hırsızlardan biri çantasından çıkarttığı jiletle kolunu kesmeye başladı. İşyeri yetkilisinin şikayetçi olacağını belirtmesi üzerine bekçiler, kendisine zarar veren hırsızı kelepçelemek istedi. O esnada kadın hırsız yerden eline geçirdiği cam şişeyi kırarak bekçi S.D.’nin sol el bileğini keserek yaraladı. Hırsızlık anları ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kelepçelenerek gözaltına alınan Ç.D. ve S.B., sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürüldü. Emniyette yapılan incelemede zanlıların “hırsızlık” suçundan arandıkları ve yine Beşiktaş’ta bir AVM’de mağaza içerisinde kıyafet deneyen M.A.‘nın cep telefonunu çarparak çaldıkları ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ç.D. ve S.B.. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan eşyalar ise mağaza yetkilisine teslim edildi.