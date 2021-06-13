(Özel) Kadın hırsız yakalanınca jiletle kendini doğradı

Ortaköy’de bir mağazadan 800 lira değerinde eşyayı çalarak kaçan iki kadın, bekçiler kendilerini gözaltına almak isteyince ortalığı birbirine kattı. Zanlılardan biri kurtulmak için mağaza yetkilisine “Ürünleri al bizi bıraksınlar” diye bağırırken, diğeri de jiletle kendini doğradı.
Ortalığını birbirine katıp jiletle kendini doğradı
Bir süre sonra gelen mağaza yetkilisine aynı şekilde bağıran hırsızlardan biri çantasından çıkarttığı jiletle kolunu kesmeye başladı. İşyeri yetkilisinin şikayetçi olacağını belirtmesi üzerine bekçiler, kendisine zarar veren hırsızı kelepçelemek istedi. O esnada kadın hırsız yerden eline geçirdiği cam şişeyi kırarak bekçi S.D.’nin sol el bileğini keserek yaraladı. Hırsızlık anları ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.Kelepçelenerek gözaltına alınan Ç.D. ve S.B., sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürüldü. Emniyette yapılan incelemede zanlıların “hırsızlık” suçundan arandıkları ve yine Beşiktaş’ta bir AVM’de mağaza içerisinde kıyafet deneyen M.A.‘nın cep telefonunu çarparak çaldıkları ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ç.D. ve S.B.. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan eşyalar ise mağaza yetkilisine teslim edildi.