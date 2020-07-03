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(Özel)-Kadının erkeğe meydan dayağı çekmesi kamerada

ÜSKÜDAR SAHİL’DE BANKLARDA OTURAN BİR KADIN VE BİR ERKEK ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI. TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜYÜNCE MEYDANIN ORTASINDA TEKME TOKAT KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. KADIN SİNİR KRİZİNE GİREREK ERKEK ARKADAŞINI TEKME TOKAT DÖVMESİ KAMERAYA YANSIDI.

(Özel)-Kadının erkeğe meydan dayağı çekmesi kamerada

Üsküdar Sahil’de banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce meydanın ortasında tekme tokat kavgaya dönüştü. Kadın sinir krizine girerek erkek arkadaşını tekme tokat dövmesi kameraya yansıdı.

Üsküdar,da geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde meydanda banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce meydanda ortasında birbirine girdiler. Kadın banklarda oturan erkeği yere yatırarak öldüresiye dövdü. Vatandaşların meraklı bakışları arasında dakikalarca erkeğe yumruklar atan kadın ile arkadaşı daha sonra el ele yürüyerek oradan uzaklaştı. Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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