(Özel) Kağıthane polisinden yasağı delen kıraathanelere baskın

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaptığı kıraathanelerde sosyal mesafe, maske kuralına uyumayan ve yasak olmasına rağmen kumar oynayan şahıslara “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari para cezası uyguladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetimlere hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gece saatlerinde Nurtepe, Sultan Selim ve Çağlayan Mahallesi’ndeki kıraathanelerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı, maske kullanılmadığı ve oyun oynandığı yönünde ihbar aldı.

Kurallara uymayanlara ceza kesildi

İhbar üzerine iş yerlerine giden Kağıthane polisi, sosyal mesafe kurallarına uyulmayan kıraathanede “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari para cezası uyguladı. Çağlayan’daki kıraathaneye giden polis, yasak olmasına rağmen kağıt oyunu oynayan 5 şahsa idari para cezası uyguladı.

Denetimlerin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.