(Özel) Kağıthane’de bir adam yolda yürüdüğü esnada fenalaşarak yere yığıldı

Kağıthane’de sağlık ocağına gitmek için evden çıkan 59 yaşındaki adam, yolda yürüdüğü esnada fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşların ilk yardım müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulansa alınan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eşinin fenalaştığı haberini alan kadının ambulansın başında tedirgin bekleyişi ise kameralara yansıdı.
Eşinden gelecek haberi tedirginlikle beklediBir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Pelen’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa aldı. Adama ambulansta kalp masajı yapıldığı esnada ise eşi olay yerine geldi. Kadın ambulansın yanında dakikalarca gelecek haberi bekledi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından adam ambulansla Kağıthane’deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşlemlerin ardından Pelen’in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının ambulansın başında tedirgin bekleyişi ise kameralara yansıdı.