(Özel) Kağıthane’de bir kişinin cansız bedeni çalıştığı inşaatta bulundu

Kağıthane’de bir kişinin cansız bedeni çalıştığı inşaattın 11. katında asılmış halde bulundu. Hayatını kaybeden şahsın arkadaşı, "Bildiğimiz kadarıyla en ufak sıkıntısı yoktu. İntihar edeceğini düşünmüyorum. Psikolojisi bozuk değildi" dedi.
Ü.A.’nın ölüm haberini alan yakınları inşaat alanına geldi. Ceset, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"İntihar edeceğini düşünmüyorum"Hayatını kaybeden Ü.A.’nın arkadaşı Galip Akçıoğlu, "Dün akşam birlikte oturuyorduk. Çay içtikten sonra işime gidiyorum dedi. Gayret neşeliydi. Burada gece bekçiliği yapıyordu. Bildiğimiz kadarıyla en ufak sıkıntısı yoktu. Eşinden ayrıydı. 2 gün önce çocuğu Ordu’ya gönderdi. İntihar edeceğini düşünmüyorum. Psikolojisi bozuk değildi" dedi.