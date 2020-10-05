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(Özel) Kağıthane’de halk otobüsünde maskesini yarım takan yaşlı adama kadın tokat attı

KAĞITHANE’DE YOLCU DOLU OLAN BİR HALK OTOBÜSÜNDE OTURAN KADIN, MASKESİNİ YARIM TAKAN AYAKTAKİ YAŞLI ADAMA TOKAT ATTI. ORTALIĞIN BİR ANDA KARIŞTIĞI KAVGADA ADAM KADINA TÜKÜRÜKLE KARŞILIK VERİRKEN, YAŞANANLAR İSE KAMERALARA YANSIDI.

(Özel) Kağıthane’de halk otobüsünde maskesini yarım takan yaşlı adama kadın tokat attı

Kağıthane’de yolcu dolu olan bir halk otobüsünde oturan kadın, maskesini yarım takan ayaktaki yaşlı adama tokat attı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada adam kadına tükürükle karşılık verirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Kağıthane Seyrantepe-Topkapı seferini yapan bir halk otobüsünde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Sanayi Benzilik otobüs durağı yakınlarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz yaşlı bir adam evine gitmek üzere ayakta yolculuk etmeye başladı. Yolculuk devam ettiği esnada koltukta oturan kimliği belirsiz bir kadın, maskesini yarım taktığı gerekçesiyle yaşlı adam tepki gösterdi. Adamın karşılık vermesi üzerine çıkan tartışmada, taraflar birbirine hakaret etmeye başladı. Tansiyonun iyice artması sonrası sinirlerine hakim olamayan kadın, adama tokat atarak maskesini çıkarttı.

Tokatlı ve tükürüklü kavga kamerada

Tokat karşısında neye uğradığını şaşıran adam, kadına tükürerek karşılık verdi. Adamın tükürmesi üzerine öfkeden çılgına dönen kadın, adama saldırarak vurmaya başladı. Bir yandan vuran diğer yandan çığlık atarak bağıran kadına vatandaşlar müdahale etti. Ortalığın karıştığı kavga ise otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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