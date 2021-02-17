(Özel) Kağıthane’de istinat duvarı araçların üzerine çöktü

Kağıthane’de istinat duvarının araçların üzerine çöktüğü anlar kameralara yansıdı.

(Özel) Kağıthane’de istinat duvarı araçların üzerine çöktü
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Kağıthane’de istinat duvarının araçların üzerine çöktüğü anlar kameralara yansıdı.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde gece meydana gelen olayda istinat duvarın park halindeki araçların üzerine çökmüş, 4 araç enkaz altında kalmıştı. Mahallede büyük paniğe neden olan olay, güvenlik kamera görüntülerine de ortaya çıktı. Görüntülerde istinat duvarın park halindeki araçların üzerine çöküyor.
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