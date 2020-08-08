(Özel) Kağıthane’de maskeli hırsızlar park halindeki aracın teybini çaldı

Kağıthane’de gece saatlerinde park halindeki bir otomobilin camının kırarak içerisine giren maskeli 2 hırsız, 3 dakika içerisinde aracın teybini çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 03.45 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde araçla semtte dolaşan maskeli iki hırsız, park halindeki araçları incelemeye başladı. Bir süre sonra bir aracın yanında duran hırsızlardan biri araçtan inerek otomobilin arka camını kırdı. Arka kapısını açarak aracın içerisine giren hırsızın ön kapıyı açmasının ardından diğer hırsızda içerisine girdi.

Biri gözledi diğeri teybi çaldı

Hırsız ardından aracın içerisindeki teybi sökmek için çalışmalara başladı. Diğer hırsızın gözcülük yaptığı olayda, aracın içerisindeki hırsız yaklaşık 3 dakika içerisinde teybi sökerek araçtan çıktı. Geldikleri araca binen hırsızlar ardından geri manevra yaparak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.