banner3088

(Özel) Kağıthane’de maskeli hırsızlar park halindeki aracın teybini çaldı

KAĞITHANE’DE GECE SAATLERİNDE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN CAMININ KIRARAK İÇERİSİNE GİREN MASKELİ 2 HIRSIZ, 3 DAKİKA İÇERİSİNDE ARACIN TEYBİNİ ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTI. HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

(Özel) Kağıthane’de maskeli hırsızlar park halindeki aracın teybini çaldı

Kağıthane’de gece saatlerinde park halindeki bir otomobilin camının kırarak içerisine giren maskeli 2 hırsız, 3 dakika içerisinde aracın teybini çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 03.45 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde araçla semtte dolaşan maskeli iki hırsız, park halindeki araçları incelemeye başladı. Bir süre sonra bir aracın yanında duran hırsızlardan biri araçtan inerek otomobilin arka camını kırdı. Arka kapısını açarak aracın içerisine giren hırsızın ön kapıyı açmasının ardından diğer hırsızda içerisine girdi.

Biri gözledi diğeri teybi çaldı

Hırsız ardından aracın içerisindeki teybi sökmek için çalışmalara başladı. Diğer hırsızın gözcülük yaptığı olayda, aracın içerisindeki hırsız yaklaşık 3 dakika içerisinde teybi sökerek araçtan çıktı. Geldikleri araca binen hırsızlar ardından geri manevra yaparak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yerli tabanca Mete Serisi, Ocak ayında ABD’ye ihraç...
Yerli tabanca Mete Serisi, Ocak ayında ABD’ye ihraç...
  1. EKONOMİ

banner3196

banner3552

banner3212