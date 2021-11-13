(Özel) Kağıthane’de trafik ışığı kazası: Araçlar birbirine girdi

Kağıthane’de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle her iki yoldan seyreden araçlar birbiriyle çarpıştı. Kaza anı kameralara yansırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

(Özel) Kağıthane’de trafik ışığı kazası: Araçlar birbirine girdi
banner3909
banner4336

Kağıthane’de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle her iki yoldan seyreden araçlar birbiriyle çarpıştı. Kaza anı kameralara yansırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Kaza, 10 Kasım günü saat 09.00 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi Sütlüce Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta 3 araç aynı anda geçiş yapmak istedi. Geçiş yapmaya çalışan araçlardan biri önce önündeki beyaz araca ve daha sonra kayarak onun arkasındaki siyah araca çarptı. Trafik ışıklarının arızalı olduğu esnada kontrolsüz bir şekilde geçiş yapmaya çalışan araç sürücülerinin yaptığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise araç içi kamerasına yansıdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bir yanda güneş, zirvede kar, ağaçlarda sonbaharın...
Bir yanda güneş, zirvede kar, ağaçlarda sonbaharın...
  1. ÇEVRE

banner4390

banner4321

banner3841