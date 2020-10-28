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(ÖZEL) Karantinada olması gerekirken direksiyon başına geçen sürücü, polis ekiplerine yakalandı

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ŞEHİR GENELİNDE KORONA VİRÜS DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

(ÖZEL) Karantinada olması gerekirken direksiyon başına geçen sürücü, polis ekiplerine yakalandı

Mecidiyeköy’de denetim yapan trafik polisi, karantina ihlali yapan bir sürücüye 3 bin 180 TL para cezası kesti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde korona virüs denetimleri gerçekleştirdi. Mecidiyeköy’de denetim yapan trafik polisleri, araçları tek tek durdurarak sürücülerin belgelerini kontrol etti. Denetimler sırasında durdurulan R.B. isimli sürücünün bir korona virüs hastasıyla temaslı olduğu ve karantinada olması gerektiği tespit edildi. Sürücüye 3 bin 180 TL para cezası kesildi. Sürücü R.B. ise herhangi bir temas etmediğini, karantinada olması gerektiğinden haberinin olmadığını söyledi.

Aracı çekici yardımıyla otoparka götürülürken, R.B. ise polis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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