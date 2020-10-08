Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Basın ekspress yolu Merkez Mahallesi üzerinde dün trafik uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler denetim sırasında 34 BZM 051 plakalı Çetin Bodır’a ait aracı durdurarak Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kare kodu sorgulaması yaptı. İşlemler sonucunda Bodır’ın ailesiyle birlikte karantinada olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine adam Hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 180 lira para cezası kesilirken, uygulama alanına sağlık ekiplerini çağırdı. Arabada tek olan Çetin, sağlık ekipleri tarafından ambulansla karantinaya alınmak üzere yurda götürüldü.
(Özel) Karantinadan kaçan şahıs trafik uygulamasında yakalandı
KÜÇÜKÇEKMECE’DE UYGULAMA YAPAN POLİS EKİPLERİ ARACINI DURDUĞU BİR KİŞİNİN HES KODUNU SORGULAYINCA KORONA HASTASI OLDUĞUNU TESPİT ETTİ. 3 BİN 180 TL CEZA KESİLEN ADAM KARANTİNAYA ALINMAK ÜZERE AMBULANSLA YURDA GÖTÜRÜLDÜ.
YORUM EKLE