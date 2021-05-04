(Özel) Kartal’da 150 bin liralık motosiklet hırsızlığı kamerada

Kartal’da iki şüpheli tarafından kısa süre arayla toplamda 150 bin lira değerindeki lüks motosikletlerinin çalındığını belirten mahalle sakinleri yaşanan hırsızlık olaylarının artması sonrası adeta isyan etti. Çevrede 1 ayda 20 motosikletin çalındığını belirten vatandaşların tepkisine neden olan hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
“Çete olduklarını düşünüyorum”
Motosikleti çalınan mağdurlardan Adem E., “Motosiklet hırsızları önce gelip kilidi patlatıyor. Sonrasında olay yerinden ayrılıp yaklaşık 10 dakika sonra geldiklerinde ise motosikleti çalarak uzaklaşıyor. Buralarda 1 ay içerisinde 20 motosiklet çalındı. Yakın çevremizde meydana gelen hırsızlık olayları sonrası güvenlik kameralarına baktığımızda da hırsızların aynı kişiler olduğu anlaşılıyor” dedi.Diğer bir hırsızlık mağduru Yusuf Güler ise, “Gece ilerleyen saatlerde evimin bahçesine giren iki kişi önce motosikletin direksiyon kilidini kırıyor sonra iterek götürüyorlar. Bu olayı iki kişi gerçekleştiriyor. Buralarda onlarca motosiklet bu şekilde çalınıyor. Bunların bir çete olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.