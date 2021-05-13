(Özel) Kartal’da asırlık ağaç iş yerinin çatısına devrildi

Kartal’da 100 yıllık ağaç bir iş yerinin çatısına devrildi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddede kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, olay yerine gelen ekipler uzun süren çalışmalar sonrası asırlık ağacı kaldırdı.
“Sesi duyunca dışarı çıktık”Ağaç devrildiği esnada olay yerinde bulunan esnaf Oğuzcan Saraç, “100 yıllık olduğu söylenen bir ağaçtı. Neredeyse bu çarşı daha ortada yokken o vardı. Kökünden devrildi. Biz de ağacın devrilmesiyle birlikte oluşan sesi duyarak dışarı çıktık. Neyse ki yaralı yok” diye konuştu.