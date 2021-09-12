(ÖZEL) Kartal’da feci kaza: 4 yaralı

İstanbul Kartal’da, hızlı olduğu ileri sürülen 34 EA 4923 plakalı bordo renk renault megane markalı otomobil kontrolünü kaybederek bariyerlere ve seyir halindeki başka araca çarptı. Kazada otomobil içinde bulunan 2 si kadın 2 si erkek 4 kişi yaralandı.

Kaza gece 02.45 sularında İstanbu Kartal TEM bağlantı yolu Samandıra istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 EA 4923 plakalı megane marka otomobilin sürücüsü Yusuf T. süratli bir şekilde seyir halindeydi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından otomobil bariyere ve aynı yol üzerinde seyir halinde olan Muhammet Öztürk kontrolündeki gri renk 41 RA 023 plakalı Honda Civic marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile yusuf T. kontrolündeki 34 EA 4923 plakalı megane marka araç ağır hasar aldı. Araçta bulunan 2 si kadın 2 si erkek olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevkedildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesinin ardından en yakın hastaneye sevkedildi. Yaralıların durumu bilinmiyor.