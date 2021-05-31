(Özel) Kartal’da kamyonetin çarptığı kadının ölümden döndüğü anlar kamerada

Kartal’da yaya geçidi üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına kamyonet çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, yaşanan o korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yaralı kadın hareket edemiyorduKazayı gören Mehmet Dönür, “Kaza esnasında kavşaktan geçiyordum. Oldukça fazla bir insan yerde yatan kadının başına toplanmıştı. Sonrasında eşi olduğunu öğrendiğim adam da kadına müdahalede bulunuyordu. Ambulans araç sürücülerinin olayı izlemesi yüzünden oluşan trafik nedeniyle biraz geç kaldı. Ben de çevredeki eczanelerden yardım istedim. Tüm eczanedeki arkadaşlar farklı bahanelerle yardımı reddetti. Yerde yatan bu kişi bizim ailemizden biri de olabilirdi. Yerde yatan kadın hareket edemiyordu ama bilinci açıktı” diye konuştu.