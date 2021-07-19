(Özel)- Kartal’da yaralı motosiklet sürücüsünün isyanı: ‘O videoyu bana da gönder’

Kartal’da bir araç sürücüsü motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Ambulansın geç kalması sonrası yaralı şahıs vatandaşın aracıyla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşların kendisini görüntülediği gören yaralı sürücü, ‘o videoyu bana da gönder’ diyerek tepki gösterdi.
“O videoyu bana da at”
Vatandaşın aracına taşındığı esnada o anların kayda alındığını gören motosiklet sürücüsü, ‘Benim adım Yusuf Keskin o videoyu bana da gönder’ diyerek tepki gösterdi.Kaza esnasında olay yerinde bulunan Mazlum Özermiş, “Evimizin balkonunda oturduğum esnada büyük bir gürültü duydum. Sokağa çıktığımda motosiklet sürücüsünün yerde yattığını gördüm. Sürücünün eli parçalanmıştı. Biz de kanamayı durdurabilmek için hemen tampon yaptık. O esnada olay yerinden geçen bir şahıs ‘ben doktorum’ diyerek duruma müdahale etti ve yoldan geçen başka bir araç sürücüsü de yaralı arkadaşı da alarak hastaneye götürdü” diye konuştu.