Olay, geçtiğimiz günlerde O-3 karayolu Esenler mevki’inde meydana geldi. İddiaya göre, kaza yapan sürücüler henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Yol ortasında birbirine saldıran gruptan bazıları aldığı darbeler sonucu yere düşerek bir süre hareketsiz kaldı. Kavga iki grubun da arkadaşlarının gelmesiyle daha da büyüdü. O- 3 karayolunda dakikalarca süren kavgada grupta bulunan bazı kişiler aldıkları darbeler sonucu yaralandı. Olay yerinden geçmekte olan bir sürücü tarafından yaşananlar saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de ilk önce bir süre tartışan şahıslar daha sonra tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırıyor. İçlerinden bir kişi yere düşerken beş kişi ise bir şahsa vuruyor.
(Özel) Kaza sonrası tekme tokat kavga kamerada
ESENLER O-3 YOLUNDA KAZA YAPAN SÜRÜCÜLER ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI. KAZANIN ARDINDAN KAVGAYA TUTUŞAN SÜRÜCÜLERİN ARKADAŞLARININ DA OLAY YERİNE GELMESİYLE TEKME VE YUMRUKLAR HAVALARDA UÇUŞTU. YAŞANAN KAVGA ANI SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI.
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