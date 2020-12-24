(Özel) Kısıtlamada sokağa çıkan kadından ilginç savunma: Uyumuş kalmışım

Beyoğlu’nda akşam saatlerinde kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan bir kadına polis ekiplerince ceza kesildi. Kadının kendini “Uyumuş kalmışım” diyerek savundu.
“Uyumuş kalmışım” diyerek kendini savundu
Polisten, ceza yiyeceğini öğrenen kadın, “Bir kere daha böyle çıkmıştım, aşçı olduğumu söyleyince izin vermişlerdi. Ben kuralları bilmez olur muyum hiç. Ben dışarı hiç çıkmıyorum hatta gündüz bile çıkmıyorum. Bir işim yoktu, uyumuş kalmışım. Bana yazılan cezayı ödeyeceğim. Ne kadar ceza yazıldığı hakkında bilgim yok. Bundan sonra daha dikkatli olacağım” dedi.Herhangi bir çalışma izni olmadığı halde kısıtlamaya rağmen dışarı çıkan kadın, kendisine ceza yazılmasının ardından polislerin yanından ayrıldı.