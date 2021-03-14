(ÖZEL) Kısıtlamayı ihlal etti, “Ben böyle devletin” deyince sinirler gerildi

Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişiye idari para cezası uygulandı. Ceza yiyen vatandaş memurlara “ben böyle devletin” diye sitem edince ortalık gerildi. Özür dileyen vatandaşa cezai işlem uygulandı.
"Ben böyle devletin" dedi, sonra özür dilediUygulama noktasına takılan ve hastaneye gittiğini iddia eden bir vatandaşa ise polis ekipleri izin belgesinin olmadığı gerekçesi ile cezai işlem uygulamak istedi. Ceza yazılan vatandaş tutanağı imzalarken, “Haram olsun”, “Ben böyle devletin” diye sitem etmeye başlayınca polis ile vatandaş arasında gerginlik oluştu. Vatandaş daha sonrasında polis ekiplerinden özür dileyerek yoluna devam etti.