Özel klinikte iğne yaptıran kadının fotoğraflarını çeken şüpheli hakkında yakalama kararı

Tuzla’da özel bir klinikte iğne yaptırmak için pantolonunu indirdiği sırada genç kadının fotoğraflarını çektiği öne sürülen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sahte hemşirenin serbest bırakılmasına itiraz edildi. İtirazı kabul eden mahkeme, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Olay, Tuzla’da özel bir klinikte 3 Şubat’ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli T.O. (21), annesine ait klinikte bulunduğu sırada 19 yaşındaki kadın iğne olmak için kliniğe geldi. Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun olduğu öğrenilen T.O., iğne yaptığı genç kadının haberi olmadan özel fotoğrafını çekti. Bu sırada kabinin önünde bekleyen kadının erkek arkadaşı, yerdeki fayansın yansımasından şüphelinin sevgilisinin fotoğrafını çektiğini gördü. Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, T.O. gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki ifadesinde, sağlık lisesi mezunu olduğunu ve hemşire diplomasının bulunduğunu belirterek, “Ancak Pendik’te bulunan restoranımızda çalışıyorum. Ara sıra Tuzla’da anneme ait olan özel bir klinikte anneme yardımcı oluyorum" dedi. T.O., olay tarihinde sağlık kabininde bulunduğu sırada kadının iğne yaptırmak için geldiğini ve annesine iğneyi kendisini yapabileceğini söylediğini anlattı.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından “özel hayatın gizliliğini ihlal etme” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli T.O.’nun hakimlikteki sorgusunda, “İğne yapacaktım. Kendisi pantolonunu indirirken kalçasını salladı ve beni tahrik etti. Bir anlık gaflete düşerek kalçasının fotoğrafını çektim. Pişmanım” dediği öğrenildi.

Savcılık itiraz etti, mahkeme ’yakalansın’ dedi

Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen şüpheliyi ‘konutu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Savcılığın karara itiraz etmesi üzerine şüpheli T.O hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.