(Özel) Kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarptığı anlar kamerada

Pendik’te süratli şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsü, kararsız kalarak bir anda virajı dönmeye çalışınca otomobil kontrolden çıktı. Savrulan otomobil park halindeki başka bir otomobile çarparken, otomobilin kaldırımda yürüyen yayaya çarpmaması olası faciayı önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik’te geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Yolda süratli şekilde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, kararsız kalarak virajı dönmek için bir anda hamle yaptı. Sürücünün hamle yapmasıyla kontrolden çıkan otomobil savruldu. Savrulan otomobil yol kenarında park halindeki başka bir otomobile çarptı. Otomobilin o sırada kaldırımda yürüyen yayaya çarpmaması olası faciayı önledi. Park halinde olan otomobilin sürücüsü Barbaros Eskiköy kazanın sesini duyarak otomobilin yanına geldi. Otomobiline çarpıldığını gören Eskiköy şaşkınlık yaşadı.

Kaza hakkında konuşan Barbaros Eskiköy, “Yukarıdan araç çok hızlı bir şekilde geldi ve buradan son dakika dönmeye karar verdi. Manevrayı yapamadı ve son sürat gelerek benim aracıma ön taraftan vurmuş oldu. Biz de o fren sesini duyduktan sonra hızlı bir şekilde şirketten çıktık geldik. Şahıslar ilk başta kaçmaya çalıştı. Fakat kaçamadılar arabaları hasar aldığı için. Burada raporumuzu tuttuk. Yaklaşık 11 bin lira aracımda hasar kaydı oluşmuştur” dedi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde süratli ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak park halindeki başka otomobile çarpıyor.