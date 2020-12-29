(Özel) Kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarptığı anlar kamerada

Pendik’te süratli şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsü, kararsız kalarak bir anda virajı dönmeye çalışınca otomobil kontrolden çıktı. Savrulan otomobil park halindeki başka bir otomobile çarparken, otomobilin kaldırımda yürüyen yayaya çarpmaması olası faciayı önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza hakkında konuşan Barbaros Eskiköy, “Yukarıdan araç çok hızlı bir şekilde geldi ve buradan son dakika dönmeye karar verdi. Manevrayı yapamadı ve son sürat gelerek benim aracıma ön taraftan vurmuş oldu. Biz de o fren sesini duyduktan sonra hızlı bir şekilde şirketten çıktık geldik. Şahıslar ilk başta kaçmaya çalıştı. Fakat kaçamadılar arabaları hasar aldığı için. Burada raporumuzu tuttuk. Yaklaşık 11 bin lira aracımda hasar kaydı oluşmuştur” dedi.Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde süratli ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak park halindeki başka otomobile çarpıyor.