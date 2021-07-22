(Özel) Köprü korkuluklarına çıkan şahıs sigara ile intihardan vazgeçti

Küçükçekmce’de köprünün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polisin uzun uğraşları sonucunda sigara ile ikna edilerek aşağıya indirildi.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Küçükçekmece E-5 karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir şahıs köprü korkuluklarına çıktı. Menekşe Deresi’ne atlamaya çalışan adamı görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, atlamaya çalışan şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin sigara verdiği şahıs, ikna olarak intihardan vazgeçti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın alkollü olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahıs, polis ekiplerince Küçükçekmece Polis Karakoluna götürüldü.

Öte yandan, bazı sürücülerin araçlarını durdurarak yaşananları izlediği görüldü.