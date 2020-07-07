(Özel) Korona virüsle kol kola oynadılar

Arnavutköy’de düğün amaçlı bir araya gelen grup sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak yasak olmasına rağmen halay çekti.
Türkiye’de yaklaşık 3 aydır yasak olan toplu organizasyonlar yeni normalleşme süreci ile birlikte belirli şartlara uyularak tekrar yapılabilir hale geldi. 1 Temmuz itibari ile artık vatandaşlar düğün yapabilecek ancak düğünlerde halay çekmek ve takı töreni düzenlemek gibi vatandaşların iç içe olabileceği durumlara müsaade edilmeyecekti.
Her şey normalmiş gibi
Kaydedilen görüntülerde vatandaşların düğünde sanki her şey normalmiş gibi davranması ise pes dedirtti. Katıldıkları düğünde onlarca kişinin el ele oynadığı halay dakikalarca devam ederken oynayan vatandaşlar ise her şey normalmiş gibi davrandı.