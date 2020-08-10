D-100 karayolu Kaynarca mevki Ankara istikametinde kaydedilen görüntüde, otomobil sürücüsü seyir halindeyken kucağına aldığı çocuğa direksiyonu tutturdu. Bir süre yoluna o şekilde devam eden sürücü faciaya davetiye çıkartırken o anları bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti.
(Özel) Kucağında çocuğuyla D-100 karayolunda araç kullandı
D100 KARAYOLU ANKARA İSTİKAMETİNDE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ PES DEDİRTTİ. BİR KİŞİ, OTOMOBİLİYLE SEYİR HALİNDEYKEN KUCAĞINA ALDIĞI ÇOCUĞUNA DİREKSİYONU TUTTURDU. O ANLARI BİR VATANDAŞ DAKİKA DAKİKA KAYDETTİ.
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