(Özel) Küçükçekemce’de, hırsız apartmanın kabusu oldu

Küçükçekmece’de, bir apartmana dadanan hırsız, haftada bir ayakkabıları çalıyor. Şifreli kapı, anahtarın engelleyemediği hırsız, kapı önlerindeki ayakkabıları poşete koyup kaçıyor.
Aynı hırsızın daha önce 3-4 sefer binadan ayakkabı çaldığını belirten bina sakinleri, şüphelinin yakalanmasını istiyor.15 farklı dairenin ayakkabılarının çalındığını anlatan Apartman Yöneticisi Mustafa İyimolla, “Bu konuda çok muzdaribiz. Komşularımızın devamlı ayakkabılar çalındı, su saatleri çalındı. Artık can sıkıyor, moral bozuyor, huzur kaçırıyor. Artık mübarek ramazana geldik, lütfen yetkililerden biraz daha buna dikkat etmelerini rica ediyoruz. Söylenecek laf bulamıyoruz. Milletin emek verip, genç üniversite talebelerinin emek verip aldığı ayakkabıyı, para biriktirip aldığı ayakkabıyı çalmak ne demek, bunu kime nasıl anlatacağız. Genelde iki kişi geliyor, değişik şekillerde, artık kimin zilini çalıyorlar. Genel asansörle 9’uncu kata kadar çıkıyor, oradan aşağıya doğru kontrol ede ede iniyorlar. Çünkü değişik katlardan ayakkabı çalındı” diye konuştu.