(Özel) Küçükçekemce’de, hırsız apartmanın kabusu oldu

Küçükçekmece’de, bir apartmana dadanan hırsız, haftada bir ayakkabıları çalıyor. Şifreli kapı, anahtarın engelleyemediği hırsız, kapı önlerindeki ayakkabıları poşete koyup kaçıyor.

Olay, dün saat 07.55 sıralarında Küçükçemece Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir hırsız, mahalledeki binaya dadandı. Günün farklı zamanlarında gelen ve kapı önlerindeki ayakkabıları çalan hırsız, birçok dairenin önündeki ayakkabıları çaldı. En son dün sabah binaya giren hırsız, bir evde çocuk bakıcılığı yapan kadının girdiğini fırsat bilerek, içeri giriyor. Elini kolunu sallaya sallaya binaya giren hırsız, önce asansörle üst katlara çıktı. Binayı kendisine mesken belirleyen hırsız ardından kapı önündeki pahalı ayakkabıları çalarak, yanındaki poşete koyup kaçtı.

Aynı hırsızın daha önce 3-4 sefer binadan ayakkabı çaldığını belirten bina sakinleri, şüphelinin yakalanmasını istiyor.

15 farklı dairenin ayakkabılarının çalındığını anlatan Apartman Yöneticisi Mustafa İyimolla, “Bu konuda çok muzdaribiz. Komşularımızın devamlı ayakkabılar çalındı, su saatleri çalındı. Artık can sıkıyor, moral bozuyor, huzur kaçırıyor. Artık mübarek ramazana geldik, lütfen yetkililerden biraz daha buna dikkat etmelerini rica ediyoruz. Söylenecek laf bulamıyoruz. Milletin emek verip, genç üniversite talebelerinin emek verip aldığı ayakkabıyı, para biriktirip aldığı ayakkabıyı çalmak ne demek, bunu kime nasıl anlatacağız. Genelde iki kişi geliyor, değişik şekillerde, artık kimin zilini çalıyorlar. Genel asansörle 9’uncu kata kadar çıkıyor, oradan aşağıya doğru kontrol ede ede iniyorlar. Çünkü değişik katlardan ayakkabı çalındı” diye konuştu.