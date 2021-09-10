(Özel) Küçükçekmece’de 5 gündür kayıp gencin eşyaları derede bulundu

Küçükçekmece’de, 4 Eylül’den beri kayıp olan 24 yaşındaki gencin eşyaları derede bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından bulunan ayakkabı, cüzdan ve çorapları karakola götürdü.

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece’de 4 Eylül akşam saatlerinde 24 yaşındaki Ahmet Çetin’den ailesi haber alamayarak, kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ihbarın ardından polis ekipleri 24 yaşındaki gencin bulunması için arama çalışmalarını sürdürdü.

Dün saat 16.00 sıralarında Hasanoğlu Deresinin yakınında çalışan Küçükçekmece Belediyesi’nde çalışan temizlik görevlisi, derede ayakkabı, elbise ve cüzdanın olduğunu gördü ve polis ekiplerine ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme polis ekipleri, bulunan eşyalar üzerinde inceleme yaptı. Daha sonra kaybolan 24 yaşındaki gencin yakınları olay yerine geldi.

İncelemenin ardından bulunan elbise, ayakkabı, cüzdan ve çorapların 4 Eylül’de kaybolan Ahmet Çetinden’e ait olduğunu tespit etti. İncelemenin ardından bulunan eşyaları karakola götürülürken, gencin ailesi konu hakkında konuşmak istemediğini belirtti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.