(özel) Küçükçekmece’de, bakkal önündeki köpek tartışması kanlı bitti

Küçükçekmece’de, bakkal sahibi ile arkadaşı arasında bakkalın önüne bağlanan köpek nedeniyle çıkan tartışmada, bakkal sahibi bıçaklandı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Perşembe akşam saatlerinde Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı bakkalda müşterilere bakan Tayfun Telli’nin bir arkadaşı, dükkana geldi. Emre ismindeki arkadaşı köpeğini bakkalın önüne bıraktı. Bir süre bekledikten sora Telli, arkadaşına köpeğin oradan alınmasını, müşterilerin dükkana girip çıkarken rahatsız olduğunu söyledi.

Köpeği bıraktığı yerden almayan Emre ismindeki şahıs ile bakkal işleten Telli arasında bu yüzden tartışma çıktı. Tartışma bir süre büyüyerek devam etti. Köpeği alarak uzaklaşan şahıs, bir süre sonra yanına aldığı 3 kişiyle 32 yaşlarındaki Telli’yi dükkanın içinde darp etti. Kavga sırasında şahıslardan biri yanındaki bıçakla Tayfun Telli’yi sağ kasığından bıçakladı. Telli kanlar içinde kalırken, 4 şahıs geldikleri araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Telli yaralı şekilde arkalarından koşmaya başladı, ancak yakalayamadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şüpheliler üzerinde çalışma yaparken yaralanan Telli, arkadaşlarının aracıyla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan ameliyata alınan Telli’nin, hayati tehlikeyi atlattığı ve yoğun bakımdaki tedavisi sürdüğü öğrenildi.

Kaçan 4 şüpheliden 3’ü, bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşananları anlatan mahalle sakini Abdullah Demir, “Ben balkondan bakıyordum, bir bağırış çağırış oldu. Bakkalda bir tartaklama olayı olmuş. Sonra ileri sokağa kaçmışlar, bıçaklanan arkadaş da onların peşinden gitmiş. Bıçaklandıktan sonra bir daha giderim diye peşlerinden gitmiş. O sıra ailesi gördü, durdular. Çocuk baya bir kan kaybına uğradı, dükkanın önüne oturdu. Polisler geldi, ambulans çağırdılar. Arkadaşlarının arabasıyla alıp götürdüler” diye konuştu.