(Özel) Küçükçekmece’de bina sakini gibi girip evi soydular

Küçükçekmece’de bina sakini gibi apartmana girerek bir dairenin kapısını çalan iki kadın, evde kimsenin olmadığını anlayınca evdeki altın ve paraları çalarak kaçtı. Kadınların kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsızların önce adres bahanesiyle kapıları çaldığını anlatan ev sahibi Emrah Bitlislitek, “Saat 14.00-15.00 civarı eşim aradı, ben o ara pazardaydım. Böyle böyle bir olay yaşandı, evi dağıtmışlar. Akşamüzeri eve geldim, evin her tarafını dağıtmışlar. Kapıyı kırmışlar, şansa mahallede de o ara kimse yokmuş. Normalde çok kalabalık bir mahalle. Elini kollunu sallaya sallaya hiçbir yere girmeden direkt buraya girmişler. Her şeyi 18 dakika içinde halletmişler. 6 tane altın yüzük, 2 tane gram, 2 tane de çeyrek altın ile bin 500 TL çalmışlar. O sırada eşim yan tarafta halamın oğullarının mevlidi vardı, oradaydı. Hepsi aile apartmanı, alttakiler de evdeymiş ama duymadı. Ses yapar diye birinci kata değil ikinci kata girmişler. Önce kapıları çalıyorlar, evde kimse varsa ’Yanlışlıkla geldik’ diyerek adres soruyorlar ama yoksa kapıyı kırıp eve giriyorlar. 10-15 dakika içinde işlerini halledip gidiyorlar” diye konuştu.