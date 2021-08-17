(Özel) Küçükçekmece’de inşaatta çürümüş ceset bulundu

Küçükçekmece’de ağaçlık alandaki inşaatın asansör boşluğunda ceset bulundu. Kimliği belirsiz cesette yapılan incelemede, cesedin bir kısmının çürüdüğünü tespit edildi.

Küçükçekmece Atakent Mahallesi’ndeki ağaçlık alandaki atıl vaziyetteki inşaatta edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde inşaata alkol almaya giden bir şahıs, asansör boşluğunda bir cesedi fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri asansör boşluğunda biriken su nedeniyle ceset üzerinde inceleme yapamadı. İnceleme sabah saatlerine bırakıldı.

“Cesette 15 saat sonra inceleme yapılabildi”

Ekipler, kimliği belirsiz şahıs üzerinde inceleme yapmak için olay yerine geldi. Ancak suyun çekilmediğini fark edince çalışma yapamadı. İnşaattaki suyun boşaltılması için İSKİ’ye bilgi verildi. Olay yerine gelen (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) İSKİ ekipleri, iddiaya göre kendilerinde suyu boşaltacak yeterli ekipmanın olmadığını gerekçe göstererek olay yerinden ayrıldı. Daha sonra olay yerine savcı ile birlikte tekrar gelen inceleme ekipleri, çizmelerle suyun içine girerek saat 17.00 sıralarında ancak inceleme yapabildi.

“İncelemede, ceset 3 aydan fazladır orada”

İncelemenin ardından üzerinde kimlik çıkmayan cesedin bir bölümünün çürüdüğü, cinsiyetinin belirlenemediği öğrenildi. Atıl vaziyetteki inşaatta bulunan cesedin 3 aydan fazladır orada olduğu belirlendi. İncelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin kime ait olduğu ise yapılacak incelemenin ardından belli olacak.