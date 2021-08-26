(ÖZEL) Küçükçekmece’de, kadın seyir halindeki otobüsten düştü

Küçükçekmece’de, kapısı açık seyir halindeki otobüsten inmeye çalışan kadın, yola düştü. Yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın şikayetçi oldu. O anlar kameralara yansıdı.
Kadının düştüğünü fark eden sürücü dururken, otobüstekiler kadının yardımına koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Ş.A’yı hastaneye kaldırırken, sürücü E.A, ise Küçükçekmece Polis Karakoluna götürüldü.
Hayati tehlikesi olmayan kadın tedavisinin ardından sürücüden şikayetçi olurken, otobüs sürücüsü ise ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.