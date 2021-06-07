(Özel) Küçükçekmece’de laf atma kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı

Küçükçekmece’de, iki grup arasında laf atma yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Devam eden kavgada Ş.Y., yanındaki bıçağı çıkararak laf attığı ileri sürdüğü L.S.’yi yaraladı. Bacağından yaralanan L.S., yere yığıldı. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Kavga eden tarafları ayıran Küçükçekmece polis ekipleri, L.S.’yi yaralayan şüpheli Ş.Y.’yi gözaltına alırken, ifadelerine başvurmak amacıyla kavgaya karışan diğer şahısları da karakola götürdü.
Yaralının durumunun iyi olduğu, gözaltına alınan zanlının ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Yaşanan kavga vatandaşların cep telefonu tarafından kaydedildi.Olayla ilgili inceleme devam ediyor.