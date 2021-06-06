(ÖZEL) Küçükçekmece’de minibüste gasp dehşeti

Küçükçekmece’de bir minibüs sürücüsü iki kişi tarafından gasp edilmek istendi. Seyir halindeyken bıçak ile tehdit edilen minibüs şoförü saldırganlardan kurtulmak isterken girdiği iki sokakta toplam 11 araca çarptı. Saldırganlar minibüsün kapısını kırarak, arkadan gelen başka bir araçla kaçtı.
Sesler üzerine sokağa çıkan mahalle sakinleri gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Araçlarının büyük hasar aldığını gören araç sahipleri ise durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri minibüs şoförünün ifadesini alarak gaspçıları yakalamak için çalışma başlatırken, hasar alan araçlar olay yerine gelen çekicilerle otoparka kaldırıldı.Olayda aracı hasar alan bir vatandaş, "Gaspçı şoföre bıçak dayamıştı hızlı bir şekilde bu sokağa girdi minibüs. O sırada arkadan başka bir araç geldi. Şoför gaspçılardan kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca buradan araçlara vurmaya başladı ve bu sokaktaki araçlara vurdu" diye konuştu.