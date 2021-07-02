(Özel) Küçükçekmece’de sadaka kutusunu çalan hırsız kamerada

Küçükçekmece’de bakkala müşteri kılığında giren kimliği belirsiz iki kişi, dolu sadaka kutusunu çaldı. Pişkin hırsızlar sadaka kutusunu çaldıktan sonra su alıp dükkandan çıkarken, o anlar kameraya yansıdı.
Aras, daha sonra durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kamera kayıtlarını inceledikten sonra şüphelileri yakalamak için çalıma başlattı.Olay hakkında konuşan iş yeri sahibi Abit Aras, “Arkaya çay almaya giderken, o arada gelmiş sadaka kutusunu çalmışlar. Çay almaya gidip döndüğümde dolaptan iki kişi su alıyorlardı, fark etmedim. Montla gelmişler, aslında şüphelenmiştim ama sadaka kutusuna göz dikecekleri aklıma gelmedi. Akşam sadaka kutusunu bırakan hoca geldi, birlikte baktık. Sadaka kutusunun olmadığını gördüm. Sonra kameralara baktım, sonra iki kişi gelip sadaka kutusunu alıyorlar. Üç aydır biriktiriyorduk, tahminimce 450-500 TL vardı. Şikayetçi olduk, kamera kayıtlarını polise bildirdim. Polis yakalamaya çalışıyor” dedi.