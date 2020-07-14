(Özel) Kuryeye meydan dayağı

Tuzla’da bir siteye sipariş götüren moto kurye, çıkış kapısından siteye girmeye çalışan site sakininin aracına yol vermesine rağmen çıkan tartışmada saldırıya uğradı. Şahsın tokatlı saldırısına bir süre maruz kalan moto kurye, kaskı ile karşısındakine vurarak kendisini savundu. Kuryenin tokatlanarak dövüldüğü ve kendisini savunduğu anlar kameraya anbean yansıdı.
Sosyal medyada kuryeye karşı yapılan saldırıya tepkiler büyürken, kurye şirketi tarafından konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada geldi. Açıklamada “Arkadaşımızla iletişime geçilmiş, hukuki süreçte yanında olacağımız kendisine belirtilmiştir. Hassasiyetinize teşekkür ederiz” denildi.
Kuryenin dövülme anı ile kendisini kaskla koruması kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde şahıs, moto kuryeye tokatlar atarak saldırıyor. Kurye de kaskını çıkararak kendisine saldıran şahsa vuruyor.