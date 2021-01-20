(Özel) Kuyumcuda coplu saldırı anı kamerada

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021, 11:05

Silivri Alibey Mahallesi Başkomutan Caddesi’nde dün sabah saatlerinde bir kuyumcu dükkanına giren Mert Y., iş yeri sahibi Serdar U.’dan bir kaç ürün görmek istediğini söyleeyerek dikkatinin dağılmasını sağlamış. montunun koluna sakladığı copla işyeri sahibine saldırmış işyeri sahibinin karşılık vermesi üzerine de dükkandan çıkmak üzereyken ruhsatlı silahını alan kuyumcu Serdar U. iki el ateş edip zanlıyı yaralamıştı. Soygun girişimine ait güvenlik kamerası görüntüleri ve soyguncunun vurulduktan sonra yerde yattığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Mert Y.’nin kuyumcuya girdiği ve montunun içine sakladığı copu çıkartıp kuyumcuya saldırdığı görülüyor. Kuyumcunun da copu elinden almaya çalıştığı görülüyor.