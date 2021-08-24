(Özel) Kuzey Marmara otoyolunda tır devrildi: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı mevkiinde seyir halindeki kırmızı et yüklü tır devrildi. Kazada yan yatan tırın sürücüsü hafif yaralandı.
Otoyol görevlilerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tırın içerisinden hafif yaralı olarak çıkarılan tır şoförü Azat Koçak hastaneye sevk edildi.
Kaza yapan tır şoförünün arkadaşı Bahattin Tural, "Tır şoförünün önüne bir araba çıkmış. Araba çıkınca tır şoförü vurmamak için sağa kırmış. Sağa kırınca tır savrulmuş. Savrulunca tır devrilmiş, yan yatmış yani. Yaralı durumu iyi. Hastanede şu an bilgi aldık, durumu iyi. Saat 07.30, 08.00 gibi olmuş kaza" dedi.